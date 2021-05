Aggressive Partygäste bedrohen Beamte: Polizist verletzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Auflösen einer Party in einer Düsseldorfer Wohnung ist ein Polizist verletzt worden. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und war zunächst nicht mehr dienstfähig, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Demnach löste die Feier in der Nacht zu Sonntag einen größeren Einsatz aus. Zunächst wurde das Ordnungsamt den Angaben zufolge wegen einer Ruhestörung gerufen. Weil sich die Partygäste so aggressiv verhielten und die Einsatzkräfte bedrohten, kamen mehrere Streifenwagen der Polizei dazu.

Von dpa