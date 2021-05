Gemeindereferentin predigt in katholischer Messe

Köln (dpa/lnw) - Die Gemeindereferentin Marianne Arndt hat am Samstagabend in Köln in einer katholischen Messe gepredigt - und sich damit über das Predigtverbot für Frauen hinweggesetzt. Sie tat dies in der St. Elisabeth-Kirche im Rahmen einer Aktion der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), die bundesweit zwölf Frauen predigen lässt. Offiziell dürfen das nur Männer.

Von dpa