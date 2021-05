800 Menschen demonstrieren in Köln gegen Vorgehen Israels

Köln (dpa) - Rund 800 Menschen haben am Samstag in Köln gegen Israel und für Palästina demonstriert. Sie schwenkten palästinensische Flaggen und Schilder mit Aufschriften wie «Freiheit für Palästina» und «Stop the Genocide» (Stoppt den Genozid), aber auch «Gegen Zionisten - nicht gegen Juden». Da etwa doppelt so viele Menschen gekommen waren wie angemeldet, konnten die Corona-Abstände auf dem für die Kundgebung vorgesehenen Platz in der Kölner Altstadt nicht eingehalten werden. Deshalb habe die Versammlungsleiterin die Demonstration vorzeitig beendet, sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa