Willi Herrens abgebrannter Truck soll neu gebaut werden

Köln (dpa) - Die Betreiber hinter dem abgebrannten Reibekuchen-Truck des verstorbenen «Lindenstraße»-Schauspielers und Schlagersängers Willi Herren wollen einen neuen Imbisswagen an den Start bringen. Ein solcher Foodtruck werde «nicht das gleiche» sein wie der erste, sagte Betreiberin Desiree Hansen in einem Instagram-Video. Aber er solle ein Ort sein, zu dem man als Fan gehen und sich an Willi Herren erinnern könne.

Von dpa