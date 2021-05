Kita in Dortmund brennt: Polizei ermittelt zur Brandursache

Dortmund (dpa/lnw) - In Dortmund-Neuasseln hat am Freitagabend eine Kindertagesstätte gebrannt. Da die Kita am Abend leer war, gab es keine Verletzten. Laut Mitteilung der Feuerwehr vom Samstag entdeckten die Einsatzkräfte bei ihrer Ankunft einen Brand im Eingangsbereich, der sich bereits ausgebreitet hatte.