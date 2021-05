Düsseldorf (dpa/lnw) - Die antisemitischen Ausschreitungen in Nordrhein-Westfalen werden kommende Woche zum Thema einer Aktuellen Stunde im Landtag. CDU und FDP sowie die Oppositionsfraktionen SPD und Grüne stellten am Freitag einen gemeinsamen Antrag für die Debatte, die am Donnerstag oder Freitag im Plenum erwartet wird.

Von dpa