Solingen setzt Zeichen gegen Antisemitismus

Der Vorfall war gefilmt und über die sozialen Medien verbreitet worden, wie die Stadt mitteilte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Der oder die Täter waren am Freitag noch unbekannt.

Die Fahne war erst am Mittwoch gehisst worden. Die Stadtverwaltung habe damit an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Deutschland am 12. Mai 1965 erinnern wollen. Während der Veranstaltung am Freitag wurde demonstrativ eine neue Israel-Fahne am Mast hochgezogen, wie ein Stadt-Sprecher schilderte. Sie solle aber planmäßig nur noch vorübergehend gehisst bleiben. Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) hatte den Vorfall als «schändliche Tat» verurteilt.

© dpa-infocom, dpa:210514-99-600996/2