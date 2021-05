Polizisten erleiden Brüche bei Einsatz gegen Randalierer

Köln (dpa/lnw) - Eine Polizistin und ein Polizist haben bei Einsätzen gegen alkoholisierte Randalierer in Köln Knochenbrüche erlitten. Insgesamt seien bei den Vorfällen sechs Beamte verletzt worden, hieß es am Freitag. Ein Polizist brach sich die Hand, als er am Donnerstag bei der Fixierung eines 35-Jährigen half, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Die Polizei war alarmiert worden, weil der Mann in seiner Wohnung im Stadtteil Klettenberg randaliert hatte. Ein Notarzt wies den Alkoholisierten mit Verdacht auf eine psychische Erkrankung in eine Klinik ein. Dagegen wehrte er sich aber mit Schlägen und Tritten.

Von dpa