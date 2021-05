Bielefeld ohne Personalsorgen im Abstiegskampf

Bielefeld (dpa) - Vor dem wichtigen Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat Arminia Bielefeld keine Ausfälle zu beklagen. In Bestbesetzung könnte der Tabellen-16. bereits an diesem Wochenende zumindest den direkten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verhindern: Dafür müsste Bielefeld das dritte Heimspiel in Serie gewinnen, und gleichzeitig dürfte der 1. FC Köln bei Hertha BSC nicht gewinnen. «Es ist der vorletzte Spieltag, da macht es nicht viel Sinn, rum zu rechnen. Wir konzentrieren uns nur auf uns, damit sind wir immer gut gefahren», sagte aber Arminia-Trainer Frank Kramer am Freitag.

Von dpa