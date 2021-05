Horst Lichter ist jetzt Opa von fünf Enkeltöchtern

Berlin (dpa) - Horst Lichter (59) hat ein fünftes Enkelkind bekommen. Seine Tochter habe in der Nacht ein Mädchen zur Welt gebracht, sagte der Koch und Moderator («Bares für Rares») am Freitag im ZDF-Mittagsmagazin. «Jetzt habe ich fünf Enkeltöchter, und wenn ich das nicht erzählen dürfte, dat wär' grausam», ergänzte er mit Blick auf sein Schweigeexperiment, zu dem er gerade ein Buch herausgebracht hat («Ich bin dann mal still - Meine Suche nach der Ruhe in mir»).

Von dpa