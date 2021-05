Rösler spürt Vertrauen in Trainerfrage: «Alles ist möglich»

Düsseldorf (dpa) - Cheftrainer Uwe Rösler hat den Glauben an eine Zukunft bei Fortuna Düsseldorf noch nicht aufgegeben. «Ich gehe davon aus, dass wir uns zusammensetzen, aber nicht vor dem Spiel am Sonntag, und die Lage sondieren werden. Ich habe immer Vertrauen gespürt, es ist alles möglich», sagte der Coach des Zweitliga-Fünften am Freitag. Röslers Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni.