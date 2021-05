Bayer im Saison-Finale ohne Bailey: Wolf will «nicht warten»

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen muss in den verbleibenden Saison-Spielen der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und eine Woche darauf bei Borussia Dortmund auf Leon Bailey verzichten. Die Fußverletzung des Jamaikaners aus dem Spiel bei Werder Bremen (0:0) erwies sich als glatter Zehenbruch. «Er wird nicht mehr spielen können», sagte Trainer Hannes Wolf am Freitag. Dafür steht der angeschlagene Kerem Demirbay bereit, Paulinho wird nach seinem Kreuzbandriss im Juli erstmals wieder im Kader stehen.