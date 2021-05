Briefkopf-Affäre: SPD-Landtagsabgeordneter tritt zurück

Weiß hatte in einem Schreiben auf offiziellem Briefpapier als Landtagsabgeordneter eine Ferienhausvermittlung gedrängt, Stornokosten in Höhe von 200 Euro für eine abgesagte Italienreise im September 2020 nicht in voller Höhe zu berechnen. Die Agentur hatte von einer «Drohkulisse» für eine vergleichsweise kleine Summe gesprochen und den NRW-Landtagspräsidenten André Kuper eingeschaltet. Weiß entschuldigte sich und bezeichnete seinen Brief später als «Riesenblödheit».

Kaczmarek erklärte, für die SPD gehe es nun darum, Vertrauen in die Redlichkeit ihrer Mandatsträger und die Verlässlichkeit politischer Entscheidungen zu bewahren und, wo nötig, wiederherzustellen.

