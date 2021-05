Kollision mit Auto: Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Möhnesee (dpa/lnw) - Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Möhnesee-Günne (Kreis Soest) bei der Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Mann setzte auf Höhe einer Kreuzung mit seiner Maschine zum Überholen an, als gerade ein 21-jähriger Autofahrer nach links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus nach Soest, wo er kurz darauf starb.

Von dpa