Regenbogenfahnen an Kölner Kirche angezündet

Köln (dpa/lnw) - Unbekannte haben von einer Kirche in Köln zwei Regenbogenfahnen abgerissen und angezündet. Die Gemeinde habe am Mittwoch Strafanzeige erstattet, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag bestätigte. «Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an», sagte der Sprecher. Zuvor hatte der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet.