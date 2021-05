Wohnmobil gerät in Brand: Fahrer handelt geistesgegenwärtig

Dinslaken (dpa/lnw) - Auf der Autobahn 3 zwischen Dinslaken und Hünxe hat ein Wohnmobil während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer sei noch rechtzeitig auf den Seitenstreifen gefahren und ausgestiegen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Er wurde bei dem Unfall am Mittwochnachmittag nicht verletzt. Auch zwei Gasflaschen, die sich in dem Wohnmobil befanden, nahm der Fahrer noch mit ins Freie. Das Fahrzeug selbst sei vollständig ausgebrannt, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Ursache für das Feuer war zunächst nicht bekannt.