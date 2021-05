Hängepartie um Priorisierungsgruppe 3

Die Ankündigung von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), dass bis Ende Mai alle Termine in den Impfzentren ausgebucht sind, war für viele Personen- und Berufsgruppen der Priorisierungsgruppe 3 ein Rückschlag. Schließlich hatte das Ministerium noch einige Tage zuvor mitgeteilt, dass „in Kürze“ auch die in der Gruppe vorgesehenen Menschen mit Vorerkrankungen wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen oder Adipositas einen Termin vereinbaren könnten – mit Biontech oder Moderna. Jetzt musste das Ministerium wieder zurückrudern.

Kein Wunder also, dass viele Menschen ihren Unmut darüber äußern, dass es nicht vorangeht. „Es erreichen uns an verschiedenen Anlaufstellen kontinuierlich Patientenanfragen zum Thema Priorisierung“, berichtet Vanessa Pudlo, Sprecherin der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Auch die KVWL kann noch nicht sagen, wann wieder Impftermine vereinbart werden können. „Sobald das NRW-Gesundheitsministerium den Kreisen und kreisfreien Städten mitteilt, wie viel Impfstoff für Juni erwartet wird.“

Laumann verweist auf Größe der Gruppe

Minister Laumann reagierte am Mittwoch auf die Kritik von Mitgliedern der „Prio 3“. Er wies darauf hin, dass in den NRW-Impfzentren im Mai allein 1,25 Millionen Zweitimpfungen anstehen – neben 756 000 Erstimpfungen. Zudem umfasse die Prio­gruppe 3, wenn man sie weit auslege, „drei Viertel der Bevölkerung“. Das gelte vor allem für den in der Corona-Impfverordnung genannten „Bereich der kritischen Infrastruktur“. „Da fällt fast die gesamte Wirtschaft drunter“, sagte Laumann. Er sprach sich dafür aus, die Priorisierung aufzulösen, sobald den Betriebsärzten im Juni Impfstoff zur Verfügung stehe.

NRW impft ab 6. Mai weitere Berufsgruppen 1/10 Die Impfkampagne in NRW wird diese Woche für weitere Berufsgruppen geöffnet. Hier ein Überblick der Gruppen, die sich ab Domnerstag (6. Mai) um einen Termin bemühen können: Foto: dpa | Bernd Weissbrod

Termine können in NRW ab 6. Mai unter anderem von Impfwilligen vereinbart werden, die im Lebensmitteleinzelhandel arbeiten. Foto: dpa / Nicolas Armer

Geimpft werden ab dem 6. Mai außerdem Beschäftigte der Justiz in NRW... Foto: dpa/ Bodo Schackow

...sowie Mitarbeiter der Steuerfahndung , wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Mittwoch (4. Mai) ankündigte. Foto: dpa / Henning Kaiser

Auch Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen könne sich ab dem 6. Mai einen Impftermin geben lassen. Foto: dpa / Moritz Frankenberg

Das Angebot gilt etwa auch für Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren sowie für Eltern schwer chronisch kranker Minderjähriger , die selbst nicht geimpft werden können. Foto: dpa | Uwe Anspach

Ab der zweiten Maihälfte sollen zusätzlich Beschäftigte der Polizei einen Termin im Impfzentrum vereinbaren können. Foto: diverse

Retter werden geimpft: Auch Beschäftigte d er Berufs- und freiwilligen Feuerwehr sowie des Katastrophenschutzes können ab der zweiten Maihälfte einen Termin im Impfzentrum vereinbaren, kündigte Laumann an. Foto: dpa/ Guido Kirchner

Obwohl sie in Priorisierungsgruppe drei sind, müssen auch weitere Personengruppen mit Vorerkrankungen wie Asthma, noch auf ihre Impfungen warten. „Wir machen das Schritt für Schritt“, sagte ein Minis­teriumssprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Foto: IMAGO / Steinach

In den Impfzentren werde zunächst kein Angebot für über 60-Jährige außerhalb dieser speziellen Berufsgruppen geben, obwohl sie eigentlich derselben Priorisierungsgruppe 3 angehörten, erklärte Laumann. Sie könnten sich aber in den Arztpraxen mit Astrazeneca impfen lassen. Damit hätten sie einen guten Zugang zu einem wirksamen und für die Altersgruppe geeigneten Impfstoff. Foto: dpa / Stefan Sauer

Das Ministerium hatte bereits mitgeteilt, dass man „weiterhin nicht allen Personen der Priorität 3 gleichzeitig“ ein Impfangebot machen könnte. „Arztpraxen können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Impfstoffe aber schon jetzt Personen aus der Priorität 3 ein Impfangebot unterbreiten, sofern sie keine weiteren Patientinnen und Patienten der Prioritätsgruppen 1 und 2 mehr haben“, sagte ein Ministeriumssprecher. Doch das Ministerium räumte auch ein: „Die Hausärzte haben aktuell ebenfalls nur begrenzten Impfstoff.“ In den NRW-Impfzentren sind laut Ministerium bislang jeweils rund 300 000 Erst- und Zweitimpfungstermine in der Prio­gruppe 3 vergeben worden. Einige Berufsgruppen sind sauer darüber, dass sie sich im Gegensatz zu Steuerfahndern, Gerichtsvollziehern oder Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel noch gar nicht für einen Termin im Impfzentrum anmelden durften. Und das, obwohl sie auch zur „Prio 3“ zählen. So sprechen der Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW und der Bestatterverband NRW davon, dass sie bei der Impfreihenfolge benachteiligt worden seien.

Eigentlich sollen auch in der zweiten Maihälfte Beschäftigte der Polizei, der Berufs- und freiwilligen Feuerwehr sowie des Katastrophenschutzes einen Termin im Impfzentrum mit Biontech oder Moderna vereinbaren können, was jetzt auch in der Schwebe liegt. „Die genannten Personengruppen sind vielerorts schon geimpft“, hieß es aus dem Ministerium.