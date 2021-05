Paderborn (dpa/lnw) - Die Stadt Paderborn hat wegen der Pandemie erneut das Libori-Fest abgesagt. Eine entsprechende Entscheidung traf am Mittwoch der zuständige Marktausschuss, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Es sei nicht möglich, eine unbeschwerte, gemeinsame und uneingeschränkte Feier zwischen Ende Juli und Anfang August durchzuführen, hatte Bürgermeister Michael Dreier (CDU) vergangene Woche in einer Mitteilung erklärt. Die Absage treffe die Stadt gerade in diesem Jahr sehr, weil sie mit «500 Jahre Libori-Kirmes» ein besonderes Jubiläum feiern wollte. Auch die großen Volksfeste Cranger Kirmes und Düsseldorfer Rheinkirmes waren bereits abgesagt worden.

In Paderborn soll zwischen dem 24. Juli und dem 1. August jedoch ein coronakonformes «Libori light» als Alternativprogramm organisiert werden. Dazu zählen ein Freizeitpark, ein Programm für Kinder, sowie ein kleiner «Pottmarkt». Auch eine Fläche für Picknickkonzerte soll es geben.

Das Libori-Fest in Paderborn findet traditionell Ende Juli bis Anfang August statt. Das Kirchen- und Volksfest zog vor Corona jährlich rund 1,5 Millionen Besucher an.

© dpa-infocom, dpa:210512-99-576418/2