Köln (dpa) - Der Streit um den Aufenthalt der beiden Reality-TV-Stars Robert und Carmen Geiss in einer Kölner Pizzeria und um einen Einsatz des Ordnungsamtes ist noch nicht vorbei. Das Ordnungsamt in Köln müsse jetzt den Ausfall «in irgendeiner Form» übernehmen, sagte Robert Geiss am Mittwoch dem Sender RTL.

Von dpa