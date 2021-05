Fall Amad A.: CDU und FDP wollen unabhängigen Gutachter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Fall des unschuldig inhaftierten Syrers Amad A. wollen CDU und FDP einen unabhängigen Gutachter einschalten. Ein Datenbank-Experte soll die Abfrageergebnisse in den Datenbanken der Polizei untersuchen und prüfen, ob es zu nachträglichen Manipulationen am Datenbestand gekommen sein kann. Das haben beide Landtagsfraktionen am Mittwoch in Düsseldorf mitgeteilt.

Von dpa