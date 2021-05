Oliver Fink bleibt Fortuna als Spieler erhalten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fortuna Düsseldorfs langjähriger Kapitän Oliver Fink hat seinen Vertrag für die Regionalligamannschaft des Zweitligisten um ein Jahr verlängert und bleibt dem Club auch nach seinem Karriereende erhalten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der 38-Jährige nach seiner aktiven Zeit vom 1. Oktober 2022 an bei Fortuna fest angestellt im Nachwuchsleistungszentrum arbeiten. Fink geht somit in der Spielzeit 2021/22 in die 14. Saison mit seinem Club. Für die Profis absolvierte er 273 Pflichtspiele, für das Regionalligateam bislang 27.

Von dpa