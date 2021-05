Laumann: Nach Kurzurlaub in Niederlanden Quarantänepflicht

Düsseldorf (dpa) - Nach einem Kurzurlaub in den Niederlanden müssen Touristen jetzt fünf Tage in Corona-Quarantäne. Eine neue Einreiseverordnung des Bundes sehe vor, dass Reisende, die länger als 48 Stunden im Nachbarland gewesen seien, fünf Tage in Quarantäne müssten, sagte Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa