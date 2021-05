Laumann: Habe mich mit Astrazeneca impfen lassen

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich nach eigenen Angaben mit dem Wirkstoff von Astrazeneca impfen lassen. Er appellierte an die Bevölkerung vor allem über 60 Jahren, sich in Arztpraxen ebenfalls damit impfen zu lassen: «Wenn er für mich gut genug ist, soll er auch für andere gut sein.» Zudem befinde man sich in «guter Gesellschaft der Staatsspitze», da auch der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin sich mit Astrazeneca hätten impfen lassen, so Laumann.

Von dpa