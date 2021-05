Lambrecht verurteilt Angriffe auf Synagogen in Deutschland

Berlin (dpa) - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat Angriffe auf jüdische Synagogen und das Verbrennen von Israel-Flaggen in Deutschland scharf verurteilt. «Dieser antisemitische Hass ist eine Schande», betonte die SPD-Politikerin am Mittwoch. Während in Israel Menschen angesichts der Raketenangriffe Todesangst litten, zeigten diese Taten in Deutschland «nichts als schreckliche Menschenverachtung». Synagogen und jüdische Einrichtungen müssten jetzt konsequent geschützt werden.

Von dpa