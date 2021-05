Streit um Maske und Abstand: 75-Jährige zusammengeschlagen

Hennef (dpa/lnw) - Bei einem Streit über die Masken- und Abstandsregeln ist eine 75-jährige Frau in Hennef zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises am Mittwoch mitteilte, hatte die Seniorin auf einer Straße eine 52-Jährige angesprochen, weil diese zu wenig Abstand halte und keine Schutzmaske trug. Nach einem Wortgefecht schlug die jüngere der älteren Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht, trat sie und stieß sie gegen eine Hauswand. Die 75-Jährige kam verletzt in ein Krankenhaus. Die polizeibekannte 52-Jährige wurde kurz darauf gefasst und erhielt einen Platzverweis. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Von dpa