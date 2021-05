Jonathan Tah will gegen Hasskommentare im Netz vorgehen

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah will zukünftig gegen Beleidigungen in den sozialen Medien vorgehen und Hasskommentare verbannen. «Um Werte wie gegenseitigen Respekt und Positivität zu fördern und hervorzuheben, habe ich beschlossen, dass ich alle Hasskommentare aus meinen Social-Media-Kanälen unwiderruflich löschen und verbannen werde. Ich werde keine Plattform für Hass und Negativität mehr bieten!», verkündete der 25 Jahre alte Abwehrspieler von Bayer Leverkusen am Mittwoch via Twitter.

Von dpa