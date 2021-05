Klausuren trotz Distanzunterrichts in Schulgebäuden möglich

Davon sei in der gymnasialen Oberstufe in der Regel auszugehen, erläuterte das Ministerium. In der Sekundarstufe I gebe es zwar auch andere Möglichkeiten einer rechtskonformen Leistungsbewertung, jedoch könne eine Klassenarbeit in der gewohnten Form als Motivation für die Schüler sinnvoll sein. In Grundschulen dagegen bestehe trotz der rechtlichen Möglichkeit keine Notwendigkeit, die Kinder für schriftliche Arbeiten in die Schule zu holen.

Voraussetzung für das Betreten des Schulgebäudes sei, dass die Schüler vorher negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Nachgewiesen werden könne dies durch einen von der Schule angesetzten Antigen-Selbsttest, die Teilnahme an den «Lolli-Pooltests» oder die Vorlage eines höchstens 48 Stunden alten Bürgertests mit negativem Ergebnis. Laut Infektionsschutzgesetz dürfen Schulen ab einem Inzidenzwert von 165 nur Distanzunterricht anbieten.

