Düsseldorf (dpa) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Sonntag (15.30 Uhr) auf Stürmer Dawid Kownacki verzichten. Der 24-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende in der Partie gegen Eintracht Braunschweig (2:2) eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Dies teilte der Club am Mittwoch nach weiteren Untersuchungen mit.

Von dpa