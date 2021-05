Ginter zu Elternzeit: «Würde keinen Fußballer verurteilen»

Mönchengladbach (dpa) - Nationalspieler Matthias Ginter kann sich vorstellen, dass Fußballprofis in Zukunft Elternzeit beantragen werden. «Ich würde keinen Fußballer verurteilen, der das für sich in Anspruch nimmt», sagte der 27 Jahre alte Verteidiger des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach den «Funke Medien» (Mittwoch). Vater zu werden sei wohl das Schönste, was man erleben könne. «Wenn man sich da anschließend mehr Zeit nehmen möchte, dann sollte es, meiner Meinung nach, selbstverständlich sein, dass auch ein Fußballprofi länger bei seiner Familie bleiben kann.» Am Donnerstag ist Vatertag. Ginter hat einen Sohn.

Von dpa