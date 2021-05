Fastenmonat endet: Muslime bereiten Zuckerfest vor

Zum krönenden Abschluss des Fastenmonats sind in vielen Haushalten seit einigen Tagen die Vorbereitungen für das Zuckerfest angelaufen. Mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern backe und koche sie schon seit Anfang der Woche traditionelle Speisen, berichtete Hatice Bahadir. Die Kinder freuten sich über kleine Geschenke und auf Süßigkeiten, daher der Name Zuckerfest. Aber auch «Ramadanfest» sei eine weit verbreitete Bezeichnung.

«Der Ramadan ist für uns ein besonderer Monat, bei dem auch Solidarität und Hilfen für Bedürftige sehr wichtig sind», betonte die 37-Jährige, die aus der Türkei stammt. Man bringe anderen auch mal Speisen an die Tür oder lade einzelne Alleinstehende - coronakonform - nach Hause ein.

Der Koordinationsrat der Muslime (KRM) unterstrich, schon zum zweiten Mal hätten die Gläubigen viel Verständnis und Geduld im Ramadan aufgebracht, der diesmal am 13. April begonnen hatte. Das Zuckerfest wird üblicherweise morgens feierlich in der Moschee eingeleitet. Kinder werden beschenkt, Angehörige und Freunde besucht. Laut KRM können Festgebete in den Moscheen nun aber in der Regel höchstens nach Anmeldung und unter strengen Hygienemaßnahmen stattfinden. Viele Aktivitäten würden wieder in den Online-Modus verlegt, Kontaktbeschränkungen sollten weiter beachtet werden.

