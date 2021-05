Mann erwürgt drei Monate alten Sohn: Sieben Jahre Haft

Duisburg (dpa) - Ein Vater aus Duisburg ist nach dem gewaltsamen Tod seines drei Monate alten Sohnes am Dienstag zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter am Duisburger Landgericht haben keinen Zweifel, dass der 38-jährige Deutsche das Baby in der Nacht auf den 15. Oktober 2020 umgebracht hat. Richter Joachim Schwartz sprach bei der Urteilsbegründung von einem «mit massiver Gewalt ausgeführten Würgevorgang», der mindestens vier Minuten angedauert habe. Der Angeklagte selbst hatte im Prozess zu dem Vorwurf geschwiegen. Das Urteil lautet auf Totschlag.

Von dpa