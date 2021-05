Vasiliadis und Huth fehlen Paderborn im Saison-Endspurt

Paderborn (dpa) - Beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn fallen im Saisonendspurt zwei Profis verletzt aus. Torwart Jannik Huth (Muskelfaserriss) und Mittelfeldspieler Sebastian Vasiliadis (Riss des Syndesmosebandes) können in den beiden ausstehenden Partien der Ostwestfalen nicht eingesetzt werden, wie der Club am Dienstag mitteilte. Paderborn ist Tabellen-Achter. Weder in das Aufstiegsrennen noch in den Abstiegskampf ist der Club des scheidenden Trainers Steffen Baumgart noch involviert.

