Jugendliche attackieren Obdachlosen und zünden Fahrrad an

Viersen (dpa/lnw) - Vier bis fünf Jugendliche haben laut Polizei in Viersen einen Obdachlosen (48) mit einer Warnbake und einer Baustellenleuchte attackiert und ein Fahrrad angezündet. Der Obdachlose sei bei dem Angriff am Sonntag leicht verletzt worden und habe nicht behandelt werden wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann hatte im Anlieferungsbereich eines Ladens sein Schlaflager aufgeschlagen. Die Jugendlichen rissen die Überwachungskamera dort ab und bewarfen den Obdachlosen mit der gestohlenen Warnbake und der Leuchte. Danach zündeten sie einige Meter weiter das Fahrrad an. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von dpa