NRW: Kein genereller Flüchtlingsstatus für irakische Jesiden

Münster (dpa/lnw) - Jesiden im Nordirak im Distrikt Sindschar haben in Nordrhein-Westfalen kein generelles Recht auf Anerkennung als Flüchtlinge. Ihnen drohe derzeit keine Verfolgung als Gruppe durch den «Islamischen Staat» (IS), entschied das Oberverwaltungsgericht NRW am Montag in zwei Asylverfahren. Geklagt hatten eine 19-jährige Jesidin, die derzeit in Solingen lebt, und ein 23-Jähriger aus Mülheim (Az.: A 1489/20.A und 9 A 570/20.A).

Von dpa