Viele Lehrer wollen in Informatik dazulernen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bevor Informatik im Schuljahr 2021/22 an allen weiterführenden Schulen schon ab der fünften Klasse Pflichtfach wird, ist das Interesse der Lehrkräfte an Qualifikationskursen groß. «Wir haben mehr Bewerber als wir annehmen können», sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag in Düsseldorf. Man denke über eine Ausweitung des Qualifikationsangebots nach. Pro Jahr können sich in NRW derzeit 380 Lehrerinnen und Lehrer dafür qualifizieren, um Informatik unterrichten zu können. Gebauer betonte die Bedeutung des Schulfachs Informatik in der Digitalwelt: Es sei das Ziel, dass künftig keine Schülerinnen und Schüler die Schule ohne informatisches Basiswissen und Grundkenntnisse im Programmieren verließen.

Von dpa