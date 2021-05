Aachen (dpa) - Im Prozess um eine vor fast 25 Jahren begangene Gewalttat hat die Anklage eine Verurteilung eines Manns wegen Mordes zu lebenslanger Haftstrafe beantragt. Der 51 Jahre alte Angeklagte habe das Opfer 1996 mit einem inzwischen gestorbenen Komplizen aus Habgier getötet, sagte der Staatsanwalt am Montag in seinem Plädoyer. Sie hätten von dem Opfer 5000 Euro haben wollen. Mit dem Opfer, einem 43 Jahre alten Wohnmobil-Händler, soll der Angeklagte in einer Werkstatt gearbeitet haben. Der Deutsche hatte an sechs Verhandlungstagen kein Wort gesagt.

In dem Prozess geht es um ein mehr als 20 Jahre lang nicht identifiziertes Opfer einer Gewalttat. Die nackte Leiche des Mannes war am 8. Dezember 1996 an einer alten Kiesgrube am Niederrhein entdeckt worden. Daher bekam der lange als «Cold Case» eingestufte Fall den Namen «Sandkuhle». Erst 2019 nannte ein Zuschauer der Fahndungssendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» den Namen des Toten und gab einen Hinweis auf den Angeklagten.

Die Anklage stützt sich auf Zeugen, denen der Angeklagte und der gestorbene mutmaßlichen Mittäter seinerzeit von der Gewalttat berichtet haben sollen. Aus dem Bericht dieses Zeugen über den Hergang sei Täterwissen zu erkennen, sagte der Staatsanwalt. Dass das Opfer nicht nur von vielen Schlägen getroffen, sondern auch gedrosselt wurde, sei damals nicht veröffentlicht worden. Insgesamt hatte das Gericht über 45 Zeugen gehört.

Die Tochter des Getöteten ist in dem Verfahren Nebenklägerin. Ihre Anwältin schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Die Tochter war sieben Jahre alt, als ihr Vater von heute auf morgen verschwand. Sie habe nie glauben können, dass ihr Vater sie im Stich gelassen habe, sagte ihre Vertreterin.

