Peter Neururer soll Vorstand beim Wuppertaler SV werden

Wuppertal (dpa/lnw) - Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neururer soll am Dienstag in den Vorstand des Regionalligisten Wuppertaler SV rücken. Dann soll der Verwaltungsrat des Vereins über eine Aufstockung des Vorstandes entscheiden, wie der Club auf seiner Homepage ankündigte. Auch der Wirtschaftsprüfer Jochen Leonhardt soll demnach in das Gremium aufgenommen werden.

Von dpa