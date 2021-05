Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Detmold (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist in Detmold mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Der 58-Jährige verstarb trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. Demnach geriet er am Sonntag in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte mit seinem Motorrad gegen ein Auto. Der 33 Jahre alte Autofahrer verletzte sich leicht.

Von dpa