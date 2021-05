Lolli-Tests beginnen Montag in allen Grund- und Förderschulen

Ihre Test-Wattestäbchen müssen Grund- und Förderschüler in ganz Nordrhein-Westfalen ab Montag nicht mehr in die Nase stecken, sondern in den Mund. Lolli-Test nennt sich das. Die Tests sind leichter zu handhaben und empfindlicher als die bisherigen Schnelltests.