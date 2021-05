Trotz viel Sonne: Wenig Gedränge beim Sonntagsspaziergang

Im Westpark in Bochum und am Kemnader See waren viele Menschen zum Sporttreiben an der frischen Luft. Die Situation sei entspannt und der Abstand werde eingehalten, berichtete ein dpa-Reporter. Ähnlich war die Situation in Köln. Stark besuchte Orte wurden gezielt kontrolliert. Im niederländischen Venlo waren ebenfalls viele Ausflügler in der Innenstadt unterwegs. Auch hier sei alles unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Stadt.

© dpa-infocom, dpa:210509-99-529521/3