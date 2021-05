Schalke-Sportvorstand Knäbel hält an Trainer Grammozis fest

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 plant trotz anhaltender Erfolglosigkeit weiter mit Trainer Dimitrios Grammozis für die kommende Saison in der 2. Bundesliga. «Wir haben definitiv die Absicht, mit ihm weiter zu machen», sagte Sportvorstand Peter Knäbel am Sonntag bei Sky90. Ungeachtet der 2:4-Niederlage am Tag zuvor bei der TSG 1899 Hoffenheim, bei dem das Bundesliga-Schlusslicht selbst eine 2:0-Pausenführung in bedenklicher Manier verspielte, hält Knäbel Zweifel an dem Fußball-Lehrer für unangebracht: «Er ist ein hervorragender Fachmann und Trainer.»

Von dpa