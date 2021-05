50 Menschen versammeln sich trotz Ausgangssperre auf Straße

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Das Ordnungsamt hat in Sankt Augustin mit der Unterstützung der Polizei eine Versammlung von mehr als 50 Menschen aufgelöst. Sie hätten sich trotz Ausgangssperre am späten Samstagabend auf der Straße vor einem Kulturverein getroffen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Anwohner benachrichtigte demnach die Sicherheitskräfte. Für das Verhängen von Strafen sei nun das Ordnungsamt zuständig.

Von dpa