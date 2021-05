Segelflieger-Pilot bei Absturz tödlich verletzt

Lippe (dpa/lnw) - Beim Absturz eines Segelfliegers ist ein Pilot in Horn-Bad Meinberg (Kreis Lippe) tödlich verunglückt. Der 74-Jährige sei am Samstagnachmittag noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Die Beamten gehen den Angaben zufolge von einem Unfall aus, die genaue Ursache war zunächst jedoch unklar. Die Staatsanwaltschaft habe eine Beschlagnahme des Leichnams und eine Obduktion angeordnet, hieß es weiter. Das Luftfahrtbundesamt werde die technische Ursache des Absturzes überprüfen. Zuerst hatte das «Westfalen-Blatt» darüber berichtet.

Von dpa