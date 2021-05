Hobby-Schatzsucher findet Weltkriegsbombe in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Schatzsucher hat in einem Waldstück in Düsseldorf eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das etwa 30 Zentimeter große Kampfmittel war komplett von den Wurzeln eines Baumes umschlungen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Um die noch aktive Phosphorbombe zu entfernen, musste der Baum gefällt werden. Der Hobby-Schatzsucher hatte die Einsatzkräfte den Angaben nach am Freitagabend über den Fund im Stadtteil Kalkum informiert. Der Einsatz von Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst habe etwa viereinhalb Stunden gedauert, hieß es.

Von dpa