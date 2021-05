Mann stürzt mit Aufsitzrasenmäher in Graben und stirbt

Gescher (dpa/lnw) - Ein 69-jähriger Mann ist in Gescher im Münsterland mit einem Aufsitzrasenmäher in einen Graben gestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann an seiner Hofeinfahrt aus ungeklärter Ursache in den etwa zwei Meter tiefen Graben gestürzt. Dabei sei er unter dem Rasenmäher begraben und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Von dpa