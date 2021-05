Ginter tendiert zu Verbleib in Mönchengladbach

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter tendiert offenbar zu einem Verbleib bei Borussia Mönchengladbach. «Ich glaube schon, dass die Chancen nicht schlecht stehen, dass ich bleibe», sagte der 27-Jährige am Freitag der «Rheinischen Post». Der bisherige Vertrag des Abwehrspielers, der 2017 von Borussia Dortmund nach Mönchengladbach gewechselt war, ist bis 2022 datiert. «Es passt wahnsinnig viel, ein paar Detailfragen stehen noch aus, aber die sind eher zweitrangig. Das Trainerteam steht fest, auch das ist wichtig», kommentierte Ginter. Die Nachfolge für den in diesem Sommer aus Mönchengladbach zum BVB wechselnden Fußball-Lehrer Marco Rose tritt der Frankfurter Coach Adi Hütter an.