Versuchte Enthauptung: neuneinhalb Jahre Haft

Bochum (dpa/lnw) - Nach einer versuchten Enthauptung ist ein Mann aus Herne am Freitag zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte laut Urteil versucht, einem Bekannten im November 2020 im Drogenrausch den Kopf abzuschneiden. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und konnte nur durch eine Not-Operation gerettet werden. Der 26 Jahre alte Kosovare hatte im Prozess am Bochumer Schwurgericht ein weitreichendes Geständnis abgelegt, sich aber auch auf Erinnerungslücken berufen. Nach der Tat war er in die Niederlande geflohen, wo er wenige Tage später festgenommen werden konnte. Das Urteil lautet auf Mordversuch.

Von dpa