Organisierte Kriminalität: Mehr Verdächtige in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Bereich der Organisierten Kriminalität hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen mehr Verdächtige verfolgt und deutlich mehr Vermögen sichergestellt. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten aktuellen Lagebild des Landeskriminalamts NRW zur Organisierten Kriminalität (OK) hervor.