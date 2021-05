Bochum mit Zuversicht ins Saisonfinale: «Positiver Druck»

Die verhältnismäßige lange Pause nach der Partie in Darmstadt von zwei Wochen sieht der 47 Jahre alte Coach jedoch eher als Nachteil. «Nach solch einem Spiel will man eigentlich schnell wieder antworten. So musste man die Niederlage relativ lange mit sich rumtragen», bekannte er. Gleichwohl verwies Reis auf die glänzende Ausgangslage: «Ich sehe den Druck positiv. Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir brauchen nicht nach links und nach rechts schauen. Wir werden alles dafür tun, um eine Chance zu bekommen, aufzusteigen.»

Allerdings müssen die Bochumer im Saisonendspurt neben Stammtorhüter Manuel Riemann mit Danny Blum auf eine weitere Stammkraft verzichten. Der 30-Jährige zog sich in Darmstadt eine Muskelverletzung zu. «Sie werden wahrscheinlich länger ausfallen», sagte Reis.

