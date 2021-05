Jugendlichen niedergestochen: Haftbefehl gegen 20-Jährigen

Gladbeck (dpa/lnw) - Nach einem Streit auf einem Spielplatz in der Gladbecker Innenstadt soll ein 20-Jähriger einen 17-Jährigen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 20-Jährige sei nach der mutmaßlichen Tat vom Dienstag (4.5.) zunächst geflohen, habe sich aber einen Tag später zusammen mit einem Rechtsanwalt auf einer Polizeiwache gestellt. Der 17-Jährige sei ins Krankenhaus gekommen und inzwischen außer Lebensgefahr, hieß es in der Mitteilung. Gegen den 20-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Von dpa